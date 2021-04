Mercato, Under non sarà riscattato dal Leicester

Il Leicester non riscatterà Cengiz Under. L’esterno turno in prestito dalla Roma non proseguirà l’avventura oltremanica. Il club inglese sembra infatti poco propenso a versare nelle casse giallorosse i 20 milioni di sterline per l’acquisto a titolo definitivo. A riportarlo è il The Telegraph.

Come nell’esperienza alla Roma, anche al Leicester Under è stato condizionato dai problemi fisici. Il classe ’97 è infatti indisponibile da più di due mesi. L’ultima gara risale infatti al 28 febbraio, data in cui le Foxes sono state battute per 3-1 dall’Arsenal. In stagione Under ha collezionato complessivamente 19 presenze, 2 gol e 3 assist.