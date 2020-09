Mercato, Under non rientra più nello scambio con Milik: il Napoli chiede 35 milioni per il centravanti

Stando a quanto riportato da Sky Sport, nei discorsi tra Napoli e Roma per lo scambio Under-Milik non rientra più il cartellino dell’esterno turco. Cengiz Under, infatti, potrebbe rimanere a Trigoria visto anche il nuovo infortunio di Nicolò Zaniolo. Le trattative per Arkadiusz Milik però vanno avanti e la società partenopea ha chiesto 35 milioni di euro per il centravanti polacco. Alla riuscita di questa operazione è legata anche l’eventuale partenza di Edin Dzeko, in direzione Juventus. I bianconeri continuano comunque a seguire il bosniaco, così come altri profili.