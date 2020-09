Mercato, Under lascia la Roma: va in prestito con obbligo di riscatto al Leicester. Operazione da 28 milioni di euro complessivi

Cengiz Under è vicino a lasciare la Roma. L’esterno turco, accostato in passato a diversi club, tra cui il Napoli, è ad un passo dal Leicester. I giallorossi hanno trovato l’accordo con la società inglese sulla base di un prestito oneroso di 3 milioni di euro, con l’obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Lo riporta il giornalista de La Stampa, Matteo De Santis.

Arrivato nella Capitale nel 2017 dall’Istanbul Basaksehir, Cengiz Under ha chiuso la prima stagione in giallorosso con otto gol in 32 presenze. I continui infortuni ne hanno bloccato la crescita, impedendogli di prendere definitivamente il volo. Con l’arrivo di Fonseca ed il conseguente cambio di modulo, l’esterno è stato rilegato ai margini della squadra, in lista per la cessione, che sembra arrivata.