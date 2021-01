Roma, obiettivo numero uno. Uno dei nodi che il club giallorosso è chiamato a sciogliere nella prossima sessione di mercato è quello del portiere. Dopo qualche gara convincente, i soliti balbettii di Pau Lopez sono tornati. Per la gara di domani contro il Verona (ore 20:45) lo spagnolo potrebbe sedere in panchina dato il recupero di Antonio Mirante.

In ottica futura, però, la casella dell’estremo difensore è in odor di rivoluzione. Se Pau Lopez difficilmente proseguirà con la maglia giallorossa, per Mirante qualche spiraglio vi è. Più che altro come vice del nuovo ed eventuale titolare. Un titolare che Tiago Pinto sta cercando tra diversi profili. Da Silvestri a Gollini fino a Cragno e Meret.

Per il primo – avversario domani all’Olimpico – il Verona chiede 10 milioni. Per l’ex United, invece, le richieste dell’Atalanta oscillano tra i 15 e i 20 milioni, stesse cifre richieste da Cagliari e Napoli per Cragno e Meret. Lo riporta il Corriere dello Sport.