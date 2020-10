La Roma è alla ricerca di un centrale e visto che l’affare Smalling non sembra subire una svolta sta valutando tutte le possibili alternative. Nelle ultime settimane si vociferava del possibile interessamento per Umtiti, in uscita dal Barcellona. In estate il giocatore, come riporta il sito francese “Sports“, era stato offerto a Roma e Napoli. I capitolini però non sono interessati al giocatore. Il nodo principale è l’ingaggio: il francese percepisce quasi 4 milioni annui in Catalogna.