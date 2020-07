Mercato, Umtiti in uscita dal Barcellona. La Roma prende informazioni per un prestito

L’avventura di Samuel Umtiti al Barcellona potrebbe terminare alla fine di questa tormentata stagione. Il difensore centrale vorrebbe giocare con più continuità e tra i paesi che lo intrigano, oltre all’Inghilterra, c’è l’Italia. Come riporta il quotidiano spagnolo Sport molte squadre blasonate del nostro campionato hanno chiesto informazioni per poter avere il francese in prestito e tra queste c’è anche la Roma. Le altre sono Lazio, Napoli e Torino. I giallorossi, che stanno ancora combattendo col Manchester United per Smalling, potrebbero decidere di cambiare completamente rotta qualora fosse veramente impossibile comprare il centrale inglese.