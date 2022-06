Tempo di scelte per Henrikh Mkhitaryan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha deciso di dare un ultimatum all’armeno: entro 24 ore il centrocampista dovrà decidere se accettare 3.6 milioni + bonus (arriverebbe a 4.2) per 1 anno con opzione per il secondo (50% presenze + qualificazione in Europa). L’offerta dell’Inter attualmente è superiore e il fattore Champions League potrebbe influire. La richiesta dell’ex Manchester è di 5 milioni di euro. Domani la risposta definitiva.