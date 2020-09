Mercato, ufficiale: Sdaigui in prestito al Gubbio

Zakaria Sdaigui, centrocampista classe 2000 della Roma Primavera, andrà in prestito al Gubbio. Ad annunciarlo è il club che milita in Serie C, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito. Questa la nota:

“As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito da As Roma a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Zakaria Sdaigui centrocampista nato a Firenze il 9 Agosto 2000. Sdaigui ha iniziato la sua carriera nella Robur Siena prima di iniziare il suo percorso nelle giovanili della Roma intervallato da un periodo di prestito di sei mesi al Bologna per poi ritornare a vestire la maglia giallorossa. Benvenuto Zakaria!”