Mercato, ufficiale: preso Benjamin Tahirovic. Si aggregherà alla Primavera

La Roma continua a pensare al futuro. I giallorossi hanno infatti acquistato a titolo definitivo il baby Benjamin Tahirovic, promettente centrocampista offensivo classe 2003. Sullo svedese di ormai ex proprietà dello Vasalund erano già puntati i radar di tanti top club europei, su tutti quelli del Benfica, ma la Roma ha sbaragliato la concorrenza e chiuso per il suo arrivo. L’ufficialità è arrivata tramite il profilo Twitter della Roma.

Leggi anche: Amelia: “Pau Lopez? Questi alti e bassi possono essere un problema a Roma. Prenderei Gollini”

Il calciatore si aggregherà con la Primavera di De Rossi per la seconda parte della stagione. Nei vari test svolti con la casacca capitolina ha sorpreso per le sue qualità e personalità. Abbina molto bene le due fasi, mostrandosi sempre al posto giusto sia in fase di costruzione che di interdizione, a protezione della retroguardia. Di piede destro, il centrocampista dispone di un bagaglio tecnico importante e sfoggia una buona velocità nonostante l’altezza imponente.