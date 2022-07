Georginio Wijnaldum si avvicina a grandissimi passi verso la Roma, anzi, ormai la tocca. Come riportato dal portale olandese ad.nl è stata trovata la quadra completa per il passaggio del centrocampista in giallorosso dal PSG. L’ex Liverpool arriverà alla corte di Mourinho in prestito con obbligo di riscatto che scatterà a determinate condizioni. Non è un problema l’ingaggio che, dal secondo anno, avrebbe le agevolazioni fiscali presenti in Italia.