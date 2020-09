Mercato, turbolenze nell’affare Milik. Si complica anche quello per Dzeko

Si complica l’operazione che dovrebbe portare Milik alla Roma e contestualmente Dzeko alla Juventus. A pochi minuti dalla sfida contro il Verona, La Gazzetta dello Sport riporta dettagli turbolenti della giornata: Aurelio De Laurentiis si è mostrato irremovibile con il polacco riguardo alcuni problemi sorti nelle ultime ore (le multe per gli ammutinamenti dei giocatori partenopei lo scorso 5 novembre). In sostanza balla circa un milione di euro che Milik non è affatto intenzionato a lasciare. La firma sembrava a un passo, ma adesso quel momento potrebbe non arrivare più. Uno sblocco non ci sarà prima di lunedì.