Mercato, Tielemans in uscita a parametro zero dal Leicester: la Roma è interessata

La Premier come bacino cui attingere. Soprattutto a centrocampo, visto la proficua operazione che ha portato Nemanja Matic. La Roma ci pensa. Guarda, osserva, scruta la giusta occasione per portare a Mourinho un altro rinforzo. Gli occhi di Tiago Pinto si concentrano a Leicester, dove a giugno partirà Youri Tielemans.

Il belga lascerà le Foxes: non rinnoverà il contratto in scadenza, divenendo dunque appetibile come parametro zero. Tielemans piace infatti a molti club, tra cui la Roma. I giallorossi per ora non hanno mosso passi ufficiali, ma l’interesse è forte. Lo scrive tuttomercatoweb.com.