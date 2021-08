Tiago Pinto a Londra in queste ore non sta cercando di assicurarsi solamente l’acquisto di Tammy Abraham, ma tratta anche la cessione di alcuni giocatori. E’ il caso, tra gli altri, anche di Olsen, per il quale il general manager della Roma sarebbe in contatti avanzati con lo Sheffield United. Secondo quanto riporta Alessandro Austini de Il Tempo, il portiere potrebbe nuovamente partire in prestito verso la Premier League, dopo aver trascorso la scorsa stagione all’Everton.