Mercato, tentativo del Benevento per Kluivert. Operazione molto complessa

Il Benevento, appena salito in Serie A dopo aver vinto di netto il campionato cadetto, guarda in grande e vuole costruire una squadra competitiva. Sta cercando un rinforzo per il suo attaccao e, come riportato da Gianluca Di Marzio, la società della squadra allenata da Pippo Inzaghi ha fatto un tentativo per Justin Kluivert che non sembra essere nei piani di Fonseca. Quella che può portare all’attaccante della Roma è un’operazione molto complessa che fino a questo punto non sembra chiudersi con favore dei campani.