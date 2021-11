Bryan Reynolds non sembra rientrare nei piani di Mourinho, come del resto non lo era neanche in quelli di Fonseca, e aumentano le voci per un prossimo addio. Come riporta Tuttomercatoweb.com, le parti si sono aggiornate, entourage e società, per discutere anche di una eventuale futura cessione in prestito del giocatore. Gli estimatori non mancano.