Mercato, stallo Oliveira: la Roma propone un altro prestito annuale, il Porto vuole cederlo. C’è anche il Fenerbahce

Stretto in un limbo, Sergio Oliveira è ignaro di ciò che il futuro gli riserverà. La Roma ha deciso di non riscattarlo dal Porto per 13 milioni di euro, ma vuole comunque tenerlo alla corte di Mourinho.

Da Trigoria è infatti partita una richiesta per rinnovare il prestito annuale, soluzione che non trova d’accordo il club lusitano. I Dragoes, infatti, preferirebbero cedere Oliveira a titolo definitivo.

In tutto questo, però, attenzione ad un’altra soluzione. Da qualche giorno si è inserito il Fenerbahce. La trattativa per la cessione è stata avviata, ma al momento è in stand-dy. Lo riporta Il Messaggero.