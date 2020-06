Mercato, dal Portogallo: Sporting Lisbona su Olsen per sostituire Luis Maximiano

La sessione di mercato della Roma dipenderà, come del resto già accaduto negli ultimi anni, dalla capacità della società giallorossa di effettuare cessioni che diano disponibilità economica al club. In quest’ottica, la prima cosa da fare è vendere gli esuberi, quei calciatori che non rientrano più nel piano tecnico dei capitolini ed hanno un peso significativo sul bilancio romanista. Uno di questi potrebbe essere Olsen. Il portiere svedese, che sta trascorrendo questa stagione in prestito al Cagliari, è finito nel mirino dello Sporting Lisbona, che dovrà sostituire in quel ruolo Luis Maximiano. Lo riporta il quotidiano portoghese A Bola.