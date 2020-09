Mercato, sondaggio dell’Atletico Madrid per Dzeko

Dzeko è sempre più lontano dalla Juventus ma questo non significa necessariamente che resterà nella Capitale. Come riporta infatti Javier Matallanas con un tweet, giornalista che collabora per la testata sportiva spagnola As, l’Atletico Madrid ha avviato un sondaggio per il bosniaco. Tra gli altri profili valutati, viste le difficoltà nell’acquistare Suarez, anche Cavani.

A esta hora Luis Suárez tiene complicado ser nuevo jugador del @Atleti. Si el Barça no cumple lo pactado con el uruguayo, el acuerdo con el Atlético no se llevará a cabo. El Atlético empieza a estudiar alternativas: Cavani, Dzeko, Luis Suárez (Watford) y podría haber un tapado… — Javier Matallanas (@matallanas) September 22, 2020