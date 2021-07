Javier Pastore è uno dei tanti esuberi piazzati nella lista B del ritiro della Roma, coloro che non si allenano con la prima squadra. El Flaco vive da separato in casa e spera in un altro futuro. E’ sul mercato, ma il suo ingaggio rende impossibile ogni tipo di trattativa. Recentemente, come riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, c’è stato un sondaggio del Monaco, ma a Trigoria per ora non è arrivato nulla.