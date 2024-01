Ola Solbakken è ad un passo dal campionato giapponese. L’esterno norvegese, arrivando alla Roma dal Bodo Glimt, è vicinissimo dal vestire la maglia dell’Urawa Red Diamonds, con la formula del prestito. Come riportato da Fabrizio Romano, i giallorossi e il giocatore sarebbero vicinissimi all’accordo.

