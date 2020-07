L’avventura di Chris Smalling alla Roma potrebbe chiudersi domani. Non ci sarebbe infatti l’accordo tra i giallorossi e il Manchester United, che continua a chiedere 20 milioni più 5 di bonus contro i 15 offerti da Trigoria. Così, come rivela Angelo Mangiante di Sky, la Roma dovrà fare a meno dell’inglese anche nella gara di Europa League contro il Siviglia in programma giovedì prossimo.