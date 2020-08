Mercato, Smalling offerto al Newcastle. Sul giocatore anche il Fulham

Chris Smalling sarà un nome al centro del mercato della Roma, ma non solo. Il difensore centrale, tornato al Manchester United dopo un anno di prestito in giallorosso, non ha mai nascosto di essersi trovato bene nella Capitale e che la sua volontà sarebbe quello di trasferirsi definitivamente alla corte di Fonseca. Il trasferimento però non è facile, a causa della richiesta da 20 milioni dei Red Devils che a Trigoria in questo momento non possono soddisfare. Ecco allora che, secondo quanto riportato da Chronicle Live, lo United si starebbe muovendo per piazzare il giocatore in Premier League, offrendolo in particolare al Newcastle. Sul giocatore però ci sono diversi altri club inglesi, tra cui il Fulham, che lo ha lanciato nel grande calcio nel 2008.