Mercato, si tenta il colpo Aouar per gennaio. Previsto un incontro tra Pinto e l’entourage del giocatore

Hassem Aouar torna ad essere un nome in voga per la Roma. Secondo quanto scrive calciomercato.com, nelle prossime settimane è previsto un incontro tra il Direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, e gli agenti del centrocampista classe 1998 in rotta con il Lione. Nell’incontro si tratterà sull’ingaggio, prima di presentare una offerta al club francese. Sul giocatore poi ci sarebbe anche l’interesse di alcuni top club come Atletico Madrid, Siviglia ma anche Real Betis, l’ultima avversaria dei giallorossi in Europa League.