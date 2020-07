Mercato, si è aperto un canale per Pastore allo Zenit

Il Messaggero (S.Carina) – La Roma è alla ricerca di una sistemazione per quegli elementi della rosa che non rientrano tra i piani tecnici di Fonseca: Pastore, Perotti e Juan Jesus su tutti. Mentre per il brasiliano c’è un’offerta del Parma, per Perotti è arrivata un’offerta dall’Al Shabab, anche se mete italiane (Genoa e Torino) sarebbero più gradite, ma per i due club di Serie A il problema è soddisfare le richieste economiche del calciatore. Diverso il discorso invece per Pastore: lo Zenit San Pietroburgo non avrebbe questi problemi e ha manifestato interesse ad ingaggiarlo. Oltre al canale russo, un altro paio di club in Arabia Saudita hanno manifestato interesse per l’argentino, che adesso deve decidere se vuole cimentarsi ancora in una squadra che disputa la Champions League oppure chiudere la carriera nei petro-dollari.