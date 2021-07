Mercato, sì di Azmoun al Bayer Leverkusen: i tedeschi trattano con lo Zenit

Sardar Azmoun ha detto sì. Non alla Roma, bensì al Bayer Leverkusen. È quanto riporta tuttomercatoweb.com. L’operazione tra lo Zenit San Pietroburgo e il club tedesco non è ancora conclusa. Si sta trattando sul prezzo: la richiesta è di 20 milioni di euro, ma l’obiettivo del Bayer è di abbassare il costo, data anche la scadenza nel 2022.

Leggi anche: Roma, per Cristante e Florenzi tampone il 1 agosto: dal giorno successivo saranno a disposizione

Aspettando che il futuro si delinei, Azmoun cerca di non perdere il feeling con il gol. Nel prima gara del campionato russo, lo Zenit ha vinto per 3-1 contro il Khimki. Sotto per il gol di Kukharchuk, la formazione di Semak ha acciuffato il pareggio cinque minuti dopo proprio grazie ad Azmoun.