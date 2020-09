Si complica sempre di più l’operazione Smalling. Come riporta Calciomercato.com, il Manchester United continua a chiedere almeno 20 milioni per il cartellino dell’inglese ma la Roma, sopratutto dopo l’acquisto di Kumbulla, non è intenzionata ad offrire tale cifra. Il club capitolino spera negli ultimi giorni di mercato, con il centrale inglese che spinge per tornare a Roma.