Mercato, si complica El Shaarawy: la Roma lo vuole in prestito secco fino a giugno, lo Shanghai vuole monetizzare

Si complica il ritorno di El Shaarawy. L’ex Milan, ad un passo dal ritorno nella Capitale nella scorsa estate, è un obiettivo della Roma. I giallorossi vogliono prenderlo fino a giugno in prestito secco, una formula che non convince lo Shanghai Shenhua che invece vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Come riporta Sky Sport, la trattativa non si preannuncia semplice.

Il classe 1992 ha giocato per 3 stagioni e mezzo alla Roma, esordendo il 30 gennaio 2016 nella gara contro il Frosinone e segnando un gol splendido di tacco. Un po’ discontinuo nelle stagioni successive, il meglio l’ha dato nell’ultima alla Roma nel 2018-2019 segnando 11 gol in 28 presenze in campionato e risultando uno tra i migliori in una stagione storta.