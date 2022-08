Mercato, si attende l’ultimo ok del Psg per lo sbarco di Wijnaldum

Ultime ore decisive per lo sbarco di Wijnaldum nella capitale. Secondo quanto riporta IlTempo.it, le contrattazioni tra il gm giallorosso Tiago Pinto, il Psg e gli agenti del centrocampista olandese procedono spedite verso la fumata bianca. Manca l’ok definitivo del club francese per permettere al centrocampista di volare a Roma. I tifosi sono in fermento, ma si può intanto escludere che l’ex Liverpool possa sbarcare stanotte a Roma. Possibile invece lo faccia nella giornata di domani. Tra gli obiettivi quello di poter presentare il giocatore domenica sera all’Olimpico quando ci sarà il match tra Roma e Shakhtar.