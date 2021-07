Mercato, si allontana Dimarco: prove di rinnovo con l’Inter

Federico Dimarco era uno degli indiziati per essere il vice-Spinazzola, ma ora le cose per la Roma si fanno complicate. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira il terzino potrebbe restare all’Inter con tanto di rinnovo. Le parti sono già al lavoro dopo i tanti anni di prestito. Il suo contratto scadrà nel 2023 e si punta anche a raddoppiargli l’ingaggio che ora è di 500mila euro. Anche le parole di Inzaghi e Marotta potrebbero aver messo fine ad ogni tipo di trattativa tra Roma ed Inter.

