Mercato, Shomurodov al passo d’addio: vicino il prestito al Bologna

Non partito con il resto della squadra per Israele – alle 20:15 l’amichevole con il Tottenham – Eldor Shomurodov è pronto a fare le valigie a breve. Ma non partirà con la Roma. L’uzbeko è infatti vicino al trasferimento al Bologna. L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di un prestito. Lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport su Twitter.

Vista la volontà di Pinto di voler monetizzare da ogni uscita, il prestito di Shomurodov comporterà un obbligo di riscatto da parte degli emiliani. Sull’ex Genoa c’erano anche altre squadre, sempre di Serie A. Una è l’altra genovese, la Sampdoria, cui si era unita anche il Torino. Shomurodov sembra così destinato a lasciare la Roma dopo una sola stagione in maglia giallorossa, durante la quale ha collezionato 38 presenze complessive, 4 gol e 6 assist.