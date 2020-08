Mercato, sfida tedesca per Schick

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il primo vero colpo in uscita per la Roma potrebbe essere la cessione di Patrik Schick. L’attaccante ceco è seguito da due squadre in Germania: il Lipsia, club in cui ha giocato quest’anno in prestito e meta preferita dal calciatore, ed il Bayer Leverkusen. Questi ultimi stanno provando ad inserirsi prepotentemente nella trattativa, avendo dalla loro la liquidità garantita a breve dal passaggio del talento Havertz al Chelsea per 80 milioni più bonus. Sullo sfondo rimane anche il Fulham. La richiesta della Roma per l’ex Sampdoria è di 25 milioni di euro, cifra che permetterebbe alla società capitolina di segnare anche una plusvalenza di circa 5 milioni a bilancio.