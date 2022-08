Mercato, Serie B o Svizzera nel futuro di Calafiori: Genoa e Zurigo alla finestra

La Serie B o la Svizzera. Una delle due sarà la prossima meta di Riccardo Calafiori. L’esterno della Roma vuole ripartire per affermarsi dopo una stagione opaca. Il club giallorosso lo lascerà andare, bisogna vedere con quale destinazione. La prima è in Italia, in una città che ha imparato a conoscere quest’anno. Il Genoa, dove è stato in prestito, lo ha cercato per disputare la Serie B alla corte di Blessin. Su un altro tavolo c’è il volo per la Svizzera, parte tedesca. Lo Zurigo è alla finestra, lo vorrebbe e sta pensando di formulare un’offerta alla Roma. C’era anche il Basilea, per il momento defilatosi. Lo si apprende da Il Messaggero.