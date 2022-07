Mercato, sensazioni positive per Belotti. Entro domani la fumata bianca per Shomurodov al Bologna

Settimana di fuoco quella che sta per arrivare per la Roma. Perfezionato il colpo Wijnaldum gli sforzi andranno ancora una volta sull’attacco. E’ attesa a breve (entro domani) la fumata bianca per Shomurodov al Bologna, dopo di che ci sarà l’assalto al Gallo Belotti. Il Club giallorosso è pronto a mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno che parte da 2,8 milioni a stagione a salire fino ai 3,5 richiesti dall’attaccante. Dall’estero, con Valencia e Villarreal su tutte, sono pronte a superare anche questa offerta, ma Belotti vuole rimanere in Italia e le sensazioni sono più che positive. Lo riporta il sito calciomercato.com.