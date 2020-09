Mercato, Senesi del Feyenoord offerto a Roma e Napoli

La Roma è alla ricerca di rinforzi per il pacchetto difensivo e compare un nome nuovo in entrata: si tratta di Marcos Senesi, classe ’97, ex San Lorenzo e ora di proprietà del Feyenoord da un anno. Nella sua prima stagione in Olanda, Senesi ha conquistato la palma del miglior difensore dell’Eredivisie. Il suo cartellino è stato offerto in Italia a Roma e Napoli, che proprio per un centrale (Maksimovic) stanno trattando. La valutazione dell’argentino si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Lo riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.