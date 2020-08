Mercato, Schick resta l’obiettivo principale per l’attacco del Torino, ma la richiesta della Roma è alta

Il grande sogno per il calciomercato del Torino rimane Patrik Schick. L’attaccante ceco, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Lipsia semifinalista di Champions League, è la richiesta per il reparto offensivo di Marco Giampaolo, tecnico che lo ha già allenato ai tempi della Sampdoria. Rimane però un grande ostacolo nella trattativa con la Roma: il prezzo. La società giallorossa, che detiene il cartellino di Schick, ha dato una valutazione alta al centravanti, chiedendo cifre che il club di Cairo non è disposto a spendere. Per questo motivo, stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Torino sta pensando di avanzare la proposta di prestito.