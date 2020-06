Mercato, l’agente di Schick: “Patrik resterà al Lipsia fino al termine della stagione”

Il futuro di Patrik Schick è ancora tutto da decidere, ma arriva una certezza momentanea: l’attaccante, in prestito dalla Roma, terminerà la stagione nel Lipsia. La squadra tedesca, che ha già terminato la Bundesliga, affronterà la fase finale di Champions League ad agosto. A confermarlo è Pavel Paska, agente di Schick, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Isport. Di seguito, le sue parole: “Roma e Lipsia non hanno trovato l’accordo per il riscatto, non c’è stato niente di concreto e per questo i club hanno trovato un altro accordo per terminare la stagione in Germania. Questo non è male per il giocatore, adesso discuteremo ulteriori passi, ma mi aspetto trattative molto serrate“.