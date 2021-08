Mercato, Lazio-Pedro verso la fumata bianca: la Roma chiede un indennizzo

Pedro verso la Lazio. L’ex Barcellona è finito tra gli esuberi nella squadra di Mourinho e – secondo quanto riporta calciomercato.com – è prossimo al trasferimento in biancoceleste. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha insistito col ds Tare per avere il cartellino dello spagnolo. L’attaccante ritroverà il tecnico toscano dopo l’esperienza condivisa al Chelsea. Successivamente Jacopo Aliprandi riporta come l’operazione vada verso la fumata bianca, con l’ex Barcellona che accetterà anche di ridursi l’ingaggio. La Roma chiede un indennizzo o un bonus sulle presenze del giocatore.

