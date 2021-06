Mercato, Santon vicino alla rescissione con buonuscita. Nzonzi verso il Benfica

L’avventura di Davide Santon alla Roma sta per chiudersi. Nonostante l’arrivo di Mourinho, colui che l’ha lanciato nel grande calcio, il terzino se ne andrà. Per lui è vicina la rescissione del contratto con tanto di buonuscita. Per le altre cessioni Nzonzi è in direzione Benfica grazie anche agli ottimi rapporti rimasti tra il club portoghese e Tiago Pinto.

Leggi anche: Darboe, sirene estere ma la Roma lo conferma

La Roma gli lascerebbe il cartellino risparmiando i 4 milioni dell’ingaggio. Per quanto riguarda il portiere l’agente di Pau Lopez sta vedendo se ci sono i margini per andare al Barcellona a fare il secondo. Intanto il suo recupero procede nel migliore dei modi. Lo riporta il sito de La Gazzetta dello Sport.