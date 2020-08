La Roma cambia sulle fasce. In questi giorni si sta perfezionando il passaggio di Kolarov all’Inter ma il serbo potrebbe non essere l’unico esterno basso a lasciare Trigoria. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Davide Santon è sempre più lontano dalla Capitale. Su di lui è forte l’interessamento del Besiktas, che sta definendo con la Roma i termini economici per concludere l’accordo per portare il terzino italiano a Istanbul. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.