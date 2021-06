Mercato, Rui Patricio alla Roma. Al Wolverhampton 7 milioni di euro più bonus

E’ tutto fatto. Rui Patricio può considerarsi il nuovo portiere della Roma di Mourinho. Al Wolverhampton 7 milioni di euro più bonus mentre al giocatore un triennale da 2,7 milioni di euro all’anno.

L’estremo difensore ora è impegnato ad Euro2020 dove ha salvato il suo Portogallo dalla sconfitta contro la Francia con due strepitose parate. Agli ottavi di finale la sfida al Belgio che potrebbe decretare la fine del cammino dei campioni in carica e l’inizio della nuova avventura di Rui Patricio nella Capitale.

