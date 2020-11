Mercato, Rovella in scadenza con il Genoa. Inter, Juventus e Roma su di lui

In queste prime giornate di campionato, uno dei giovani che si è più messo in mostra è stato sicuramente Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa e dell’Under 21. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il 19enne è in scadenza con il Grifone al giugno del 2021 e non ha intenzione di rinnovare il contratto. Per questo motivo, Preziosi ha deciso di venderlo durante la sessione invernale di mercato, per evitare di perdere a zero un gioiello. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro e, sempre secondo quanto riportato dalla rosea, Inter, Juventus e Roma sarebbero molto interessate ad acquistarlo. Tutte e tre sarebbero destinazioni gradite al ragazzo, resta da capire chi si aggiudicherà la corsa.