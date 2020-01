Il trasferimento di Julian Weigl dal Borussia Dortmund al Benfica è stato uno dei primi di questa mercato invernale. Il classe ’95 però prima di andare in Portogallo era entrato nel mirino di altre squadre: Roma e Valencia infatti hanno tentato di inserirsi nella trattativa per accaparrarsi il giovane tedesco. Nulla di fatto, però, con il centrocampista che alla fine ha mantenuto la parola e si è trasferito al Benfica per 20 milioni di euro. Lo riporta il sito record.pt.