Mentre la Roma resta in attesa del rinforzo a centrocampo, si cerca in queste ore di trovare una possibile soluzione per Villar. Lo spagnolo rientrato dal prestito al Getafe, è fuori dal progetto di Mourinho e al momento si sta allenando insieme agli altri prossimi alla partenza a Trigoria. Secondo quanto riporta il sito gialuncadimarzio.com Villar piace alla Sampdoria. Nella giornata di domani si potrebbe chiudere la trattativa tra i club per il trasferimento dello spagnolo alla Samp.