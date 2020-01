Mercato Roma. Si può chiudere entro domani lo scambio Spinazzola-Politano con l’Inter

L’infortunio di Zaniolo è arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa Roma. I giallorossi erano convinti di aver coperto il ruolo di esterno offensivo destro, nel quale si sono ritrovati all’improvviso corti. Ecco perché Petrachi, a meno di 24 ore dalla rottura del crociato del giovane talento, si è mosso. Il direttore sportivo romanista sta portando a termine uno scambio con l’Inter di Marotta: tornerebbe nella Capitale dopo 8 anni Matteo Politano, mentre finirebbe a Milano l’acquisto estivo della Roma Spinazzola. L’operazione può chiudersi nella giornata di domani, essendo rimasti dei dubbi relativi unicamente alle differenze di ingaggio dei due giocatori e alla formula di trasferimento, che potrebbe prevedere due passaggi a titolo definitivo come due prestiti con diritto di riscatto. Prima di accelerare su questa pista, i giallorossi avevano valutato anche Suso del Milan e Shaqiri del Liverpool. Lo riporta Sky Sport.