Mercato Roma. Scontato l’addio di Nzonzi al Galatasaray a gennaio. Su di lui Lione, Everton e alcuni club cinesi

Dopo l’esclusione dalla squadra per aver tenuto un comportamento indisciplinato durante l’allenamento, l’avventura di Steven Nzonzi al Galatasaray è finita. Come riportato da Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport il centrocampista di proprietà della Roma interessa a Lione, Everton ed alcuni club cinesi. Starà al francese decidere la sua nuova meta.

Steven #Nzonzi will leave #Galatasaray in January. #OlympiqueLyonnais, #Everton and chinese clubs are interested in him. Talks ongoing. #transfers #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2019