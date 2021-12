La Roma è ancora alla ricerca di un centrocampista che possa far rifatare la mediana. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, l’Inter ha proposto il profilo di Matias Vecino, in uscita poiché ai margini del progetto di Simone Inzaghi. L’uruguaiano sarebbe stato proposto anche alla Lazio. In questa stagione ha giocato solo 388 minuti ed inoltre ha il contratto in scadenza nel 2022.