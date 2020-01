Mercato Roma. Preso Ibanez con la formula del prestito gratuito e 8 milioni di obbligo di riscatto. Domani le visite mediche

Pagine Romaniste – Roger Ibanez sarà il primo acquisto di mercato della Roma. Ieri c’è stato un incontro tra gli agenti del difensore dell’Atalanta e la dirigenza romanista e sono state sistemate le ultime questioni relative al contratto. Il brasiliano firmerà per quattro anni e mezzo e percepirà uno stipendio annuo di circa 7-800 mila euro netti. L’unica novità sull’accordo riguarda il prestito di 18 mesi del giocatore che sarà gratuito. L’Atalanta incasserà quindi 8 milioni per l’obbligo di riscatto e riceverà un altro milione alla decima presenza, oltre ad un bonus della stessa cifra alla trentesima partita. Il giocatore sarà domani a Villa Stuart per le visite mediche di rito.