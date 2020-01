Proseguono gli affari di mercato tra Roma e Milan. Le due società si erano avvicinate per parlare di un possibile scambio tra Suso e Under, che è naufragato, ma nell’ambito delle operazioni tra le due squadre, Petrachi ha manifestato un interesse per Hakan Calhanoglu. Il Milan chiede almeno 15-18 milioni per il turco. I dialoghi tra le parti potrebbero proseguire nei prossimi giorni. Lo riporta Tuttosport.