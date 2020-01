Mercato Roma. Moyes vuole Nzonzi al West Ham. Il club inglese lo tratta per il prestito

Steven Nzonzi potrebbe non rimanere al Galatasaray in questa sessione di mercato invernale. I rapporti tesi con Terim lo allontanano dalla Turchia e quindi via alle sirene inglesi. Come riportato dal The Sun il mister del West Ham, David Moyes, lo sta seguendo da molto tempo e il club lo vorrebbe prendere in prestito. Forte è anche l’interesse dell’Aston Villa, ma l’inseguimento di Moyes al centrocampista francese potrebbe far pendere l’ago della bilancia dalla sua parte.