Mercato, la Juve guarda in casa Roma: Zaniolo, Kluivert e Pellegrini nel mirino

Nuovi contatti tra gli intermediari della Juventus e quelli della Roma. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l’obiettivo principale di Paratici è Nicolò Zaniolo, considerato incedibile dalla Roma, ma la mancata conquista del quarto posto e del relativo ingresso in Champions League la prossima stagione potrebbe portare la dirigenza a considerare la cessione dei suoi gioielli. Contatti con i bianconeri anche per Justin Kluivert e Lorenzo Pellegrini, che ha una clausola rescissoria esercitabile dal 1 al 30 luglio, pagabile in due tranche. Alla Juventus potrebbero fare leva sui problemi di bilancio e sulle esigenze economiche della Roma.